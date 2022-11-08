Трюдо обвинил Китай во вмешательстве в выборы в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Китай в попытке вмешательства в выборы в стране.

Как сообщают источники, канадская разведка раскрыла «тайную сеть» поддерживаемых Пекином кандидатов на недавних выборах. Премьер-министру сообщили об 11 кандидатах на выборах 2019 года, которых поддержал Китай.

Телекомпания Global News утверждает, что советники из Пекина консультировали и оказывали финансовую поддержку политикам в Канаде.

«В одном случае финансирование в размере 250 000 канадских долларов было направлено через офис члена парламента провинции Онтарио», - сообщает источник.

Китайские официальные лица в Канаде не ответили на вопросы Global News по поводу обвинений.

«Мы приняли значительные меры для укрепления прозрачности наших избирательных процессов и наших систем и будем продолжать вкладывать средства в борьбу с вмешательством в выборы, против иностранного вмешательства в наши демократические институты», — заявил Трюдо журналистам в понедельник.

«К сожалению, мы видим, что страны, государственные деятели со всего мира, будь то Китай или другие, продолжают играть в агрессивные игры с нашими институтами, с нашими демократиями», — добавил он.

Сообщения появились после того, как власти заявили, что расследуют обвинения в том, что Китай открыл неофициальные «полицейские» участки на территории Канады.