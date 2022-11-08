Медведев назвал одну из важных причин начала СВО, связанную с ядерными амбициями Киева
Экс-президент России Дмитрий Медведев раскритиковал киевский режим, который превратил Украину в государство-марионетку с нездоровыми амбициями.
«Что мы видим рядом с собственными границами? Убогих марионеток из неполноценного государства, ныне горько плачущих о принятом по Будапештскому меморандуму решении вывести оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал», - написал замглавы российского Совбеза в соцсетях.
При этом Медведев отметил, что придержать ядерный арсенал СССР у Киева тогда не хватило бы средств.
«Малороссийские «вожди» всегда потом говорили о нём (ядерном оружии – ред.), как о вынужденном шаге, хотя содержать свалившееся случайным образом «могущество» у Киева средств не было. И с явным привкусом горечи: от ныне покойного Кравчука до нынешнего наркотического злодея», - отметил Медведев.
Он также не исключил, что в случае обладания таким стратегическим ресурсом, нынешние власти Украины «с дьявольским удовольствием применили бы его» против России.
Поэтому одной из причин проведения СВО стало в том числе и сдерживание ядерных амбиций киевского националистического режима.
Опубликовано: Тарас Медведев
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