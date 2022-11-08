Промежуточные выборы в США несут инвесторам надежную прибыль
Для биржевых маклеров промежуточные выборы становятся хорошим шансом еще одного среднесрочного ралли, считают эксперты WELT.
Победа слонов на промежуточных выборах приведет к снижению процентных ставок по гособлигациям США и росту цен на акции уверены эксперты.
Инвесторы надеются, что хорошо зарекомендовавшая себя модель среднесрочного ралли повторится, а возможный политический застой не должен пугать биржевых маклеров.
Эксперты отмечают, что индекс S&P 500 уже в понедельник, 7 ноября отметился на уровне 4,000 - 4,150, что выше на 10% чем на торгах в прошлую пятницу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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