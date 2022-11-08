Промежуточные выборы в США несут инвесторам надежную прибыль

Для биржевых маклеров промежуточные выборы становятся хорошим шансом еще одного среднесрочного ралли, считают эксперты WELT.

Победа слонов на промежуточных выборах приведет к снижению процентных ставок по гособлигациям США и росту цен на акции уверены эксперты.

Инвесторы надеются, что хорошо зарекомендовавшая себя модель среднесрочного ралли повторится, а возможный политический застой не должен пугать биржевых маклеров.

Эксперты отмечают, что индекс S&P 500 уже в понедельник, 7 ноября отметился на уровне 4,000 - 4,150, что выше на 10% чем на торгах в прошлую пятницу.