Байден резко потерял доверие американцев

Согласно опросу Ipsos для агентства Reuters, опубликованному за день до выборов в Конгресс, поддержка президента Джо Байдена упала на один пункт до 39 процентов

Отмечается, что это близко к худшему результату Байдена с начала этого исследования.

По данным агентства, падение рейтинга президента подтверждает прогнозы политологов, которые ожидают, что республиканцы возьмут под свой контроль Палату представителей и, возможно, Сенат после выборов во вторник.

Исследование показывает, что самой большой проблемой, на которую указали респонденты, является борьба экономики с высокой инфляцией (8,2%), на которую указал каждый третий из них. Следующими являются преступность и аборты.

Оценка Байдена на три пункта выше, чем его худшие результаты в июне и июле в опросах Ipsos.

Новое исследование более или менее соответствует результатам опросов других лабораторий. Согласно среднему показателю недавних опросов, подготовленному FiveThirtyEight, 41,5% избирателей оценило работу президента положительно, а отрицательно - 53,1%.

Во вторник, 8 ноября в США пройдут выборы в Конгресс. Американцы избирают всю Палату представителей и одну треть Сената. Выборы в Палату представителей, состоящую из 435 мест, проходят в США каждые два года.

Сейчас у демократов есть небольшое преимущество в нем. Однако, согласно опросам, на сегодняшних выборах республиканцы могут отобрать у них даже десятки мест, в результате чего партия президента Байдена окажется в меньшинстве.

Помимо выборов в Конгресс, американцы также избирают губернаторов, госсекретарей и парламенты штатов. Во многих местах также проводятся местные выборы мэров или членов образовательных советов.

Поскольку в большинстве штатов США разрешено так называемое Более 40 миллионов американцев уже проголосовали на досрочных выборах к понедельнику лично или по почте.