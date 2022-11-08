Солист группы Little Big Прусикин, покинувший Россию из-за спецоперации, оказался в бедственном положении
Солист эпатажной группы "Little Big" Илья Прусикин сообщил, что после того, как он поселился в США, столкнулся с финансовыми сложностями.
Коллектив "Little Big" оказался невостребованным за рубежом.
Участники группы выступили против спецоперации РФ в Украине и эмигрировали в США.
Вокалист "Little Big" Илья Прусикин разместил в соцсетях публикацию, где рассказал, что пребывает в бедственном положении.
Исполнитель пожаловался, что ему задают вопрос, почему не перечисляет средства на помощь, а он отвечает, что сам еле концы с концами сводит.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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