КНДР: Мы никогда не поставляли и не будем поставлять России оружие и боеприпасы

Министерство обороны Северной Кореи выступило с заявлением, в котором обвинило США в ложном обвинении Пхеньяна в поставках артиллерийских боеприпасов российским подразделениям, воюющим на Украине.

На прошлой неделе Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности в Белом доме, заявил, что Северная Корея "тайно поставляет России значительное количество артиллерийских боеприпасов".

В ответ на эти слова министерство обороны КНДР выступило с заявлением, в котором обвинило США во "враждебных действиях, направленных на нанесение ущерба имиджу КНДР на международной арене".

"Хотим еще раз дать понять, что у нас никогда не было "договора о поставках оружия» в Россию и мы не планируем заключать его в будущем", — говорится в заявлении.

Это очередной опровержение Северной Кореи о фактах поставок оружия в Россию. Ранее, после появления первых сообщений, основанных на данных разведки США, которые показали, что Россия находится в процессе закупки миллионов ракет и артиллерийских снарядов у Северной Кореи, что может представлять собой нарушение санкций ООН, введенных против Пхеньяна, сообщения были опровергнуты.