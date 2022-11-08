SHAMAN с песней Встанем попал в тренды украинского Ютуба

Певец Ярослав Дронов SHAMAN удивлен тем, что его патриотическая композиция "Встанем" уже второй день находится в топе трендов украинского Ютуба и продолжает набирать обороты.

Исполнитель SHAMAN (настоящее имя - Ярослав Дронов) попал в тренды украинского Ютуба. Патриотическая композиция певца "Встанем" на протяжении 2-ух дней находится в лидерах по популярности.

Об этом сам артист сообщил в Телеграм-канале.

Напомним, что клип трека "Встанем" был выпущен ко Ко Дню народного единства. Известную композицию исполнили Григорий Лепс, Николай Басков, Надежда Бабкина, Олег Газманов и другие не менее известные артисты.