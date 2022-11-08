В Марокко впервые в мусульманском мире открылась синагога

На территории кампуса в Политехническом университете Мухаммеда VI был открыт «Дом Божий», здание, которое будет использоваться как место для молитв, а также для конференций и собраний.

Марокко стало первой мусульманской страной, которая открыла синагогу.

Названное «Бейт Аллах» («Дом Бога»), здание было построено на территории Политехнического университета Мухаммеда VI, одного из самых богатых вузов в стране, сообщил i24News.

«Это небольшая синагога, но она может вместить 10 человек (число необходимое для публичных еврейских молебнов – ред.)», — рассказал i24News основатель и президент Mimouna Эль Мехди Будра. Здание построено рядом с новой мечетью.

Этот проект является результатом сотрудничества между ассоциацией Mimouna, марокканской мусульманской организацией, продвигающей еврейское наследие страны, и Американской сефардской федерацией, имеющей офисы в королевстве.