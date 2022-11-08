На Испанском кинофестивале представят российские фильмы

7 ноября в Испании начался Кинофестиваль Russian Film Festival, его проводят уже в третий раз.

В ходе данного фестиваля испанским зрителям представят фильмы русских режиссеров, такие как: "Дунай" Любови Мульменко,

"Обратимую реальность" Дмитрия Константинова, "Первый снег" Наталии Кончаловской, "Побочный эффект" Алексея Казакова, "Я худею" Алексея Нужного,

"Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна, документальный фильм "Бондарчук.Battle" Ильи Белова и мультсериал "Пластилинки".

Russian Film Festival в Испании проводится уже третий раз, фестиваль организованн Роскино при поддержке Минкультуры Российской Федерации.