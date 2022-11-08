Анастасия осталась без пенсии из-за сгоревшей при пожаре трудовой книжки
ПФР отказал известной певице Анастасии в пенсии, так как ее трудовая книжка сгорела при пожаре.
Исполнительнице Анастасии 57 лет, но пенсионное пособие она не получает, так как в этом ей отказал Пенсионный фонд России.
Причина ситуации в отсутствии стажа. В ведомстве артистке указали, что для получения пенсии она должна была отработать 13 лет, а ей насчитали только 9 лет, 9 месяцев и 13 дней.
Анастасия заверяет, что стажа у нее хватает, но доказательств нет, так как ее трудовая книжка сгорела при пожаре. Восстановить документ артистка не может, так как в концертных залах, где она выступала, отсутствуют архивы, о чем сообщает "КП".
Знаменитость намерена подать в суд на ПФР.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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