Анастасия осталась без пенсии из-за сгоревшей при пожаре трудовой книжки

ПФР отказал известной певице Анастасии в пенсии, так как ее трудовая книжка сгорела при пожаре.

Исполнительнице Анастасии 57 лет, но пенсионное пособие она не получает, так как в этом ей отказал Пенсионный фонд России.

Причина ситуации в отсутствии стажа. В ведомстве артистке указали, что для получения пенсии она должна была отработать 13 лет, а ей насчитали только 9 лет, 9 месяцев и 13 дней.

Анастасия заверяет, что стажа у нее хватает, но доказательств нет, так как ее трудовая книжка сгорела при пожаре. Восстановить документ артистка не может, так как в концертных залах, где она выступала, отсутствуют архивы, о чем сообщает "КП".

Знаменитость намерена подать в суд на ПФР.