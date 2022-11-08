РИА Новости: режиссеры из Украины опасаются участвовать в кубанском кинофестивале

Украинские режиссеры впервые за 24 года не приехали на международный фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол» из-за угроз на родине.

Как пишет издание РИА Новости: по заявлениям организаторов фестиваля, существуют проблемы с организацией мероприятия, участники из Украины, неоднократно принимавшие участие в фестивале боятся лететь, потому что им приходят угрозы, - боятся за жизнь ввиду той насильственной государственной политики, которая проходит в течение 8 лет на Украине – антирусская политика.

Фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол» пройдет в Краснодаре с 7 по 11 ноября. Его участниками станут 179 кинолент из России, Сербии и Беларуси. Показаны будут 35 лучших из них. Свои работы представят кинотелекомпании, студии, авторские коллективы и отдельные авторы, создающие произведения о православии и патриотизме. Победители станут известны 11 ноября - в день закрытия фестиваля.