Безруков, сменивший имидж, изменился до неузнаваемости
2022-11-08 11:30
Актер Сергей Безруков сменил иммидж так, что его не смогли узнать соотечественники.
Отечественный актер Сергей Безруков выложил свой свежий снимок в соцсетях.
Россияне не узнали знаменитость, так как он кардинальным образом сменил имидж. Артист сделал короткую стрижку и отпустил бороду.
Смену образа звезда экрана и сцены комментировать не стал. Сейчас актер находится на гастролях в Омске.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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