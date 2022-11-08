Безруков, сменивший имидж, изменился до неузнаваемости

Актер Сергей Безруков сменил иммидж так, что его не смогли узнать соотечественники.

Отечественный актер Сергей Безруков выложил свой свежий снимок в соцсетях.

Россияне не узнали знаменитость, так как он кардинальным образом сменил имидж. Артист сделал короткую стрижку и отпустил бороду.

Смену образа звезда экрана и сцены комментировать не стал. Сейчас актер находится на гастролях в Омске.