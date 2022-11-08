Власти Италии сделали невыносимой ситуацию для кораблей НПО, оказывающих помощь мигрантам в Средиземном море

Гуманитарный корабль Rise Above, спасающий мигрантов в Средиземном море, пришвартовался на Сицилии в ночь с понедельника на вторник 8 ноября после того, как итальянские власти дали зеленый свет, сообщила немецкая НПО Lifeline.

«Одиссея 89 выживших и девяти членов экипажа, похоже, подошла к концу. The Rise Above вошел в порт Реджо-ди-Калабрия. Надеюсь, все пройдет хорошо, и все на борту смогут сойти на берег», — сообщила неправительственная организация в своем Twitter-аккаунте.

Четыре мигранта были эвакуированы по медицинским показаниям в воскресенье с небольшого судна. Сообщается еще о трех кораблях, зафрахтованных НПО, которые в настоящее время работают в Средиземном море и сталкиваются с отказом нового итальянского правительства высадить всех своих пассажиров.

После нескольких недель в море судно Humanity 1 под немецким флагом неправительственной организации SOS Humanity в воскресенье получило разрешение пришвартоваться в Катании, чтобы высадить 144 человека, в основном женщин и несовершеннолетних. Однако на борту остаются 35 взрослых мужчин-мигрантов, которых Италия не принимает.

Корабль Geo Barents, принадлежащий организации «Врачи без границ» (MSF) под норвежским флагом, также пришвартовался в Катании в воскресенье вечером, и итальянские власти разрешили сойти на берег 357 людям, включая детей, и отказали во въезде 215 другим.

На данный момент судно Ocean Viking европейской неправительственной организации SOS Mediterranee, которое также плавает под флагом Норвегии, еще не получило разрешение на вход в итальянский порт и отплывает во вторник утром от Сиракуз, сообщило AFP.

«Ситуация на борту Ocean Viking стала невыносимой для 234 выживших. После 17 дней на борту их психическое здоровье серьезно подорвано: многие страдают бессонницей и проявляют значительные признаки беспокойства и депрессии», сообщили представители НПО в понедельник.

Новое правительство Италии обязалось занять жесткую позицию в отношении мигрантов. А министр внутренних дел Маттео Пиантедоси заявил, что ответственность за спасение мигрантов в море лежит на государстве, под флагом которого плавают корабли.