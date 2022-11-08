В МИД Китая прокомментировал заявление канадского премьера Трюдо о вмешательстве КНР в выборы

Китай ответил на обвинение канадского премьер-министра о том, что китайские спецслужбы, якобы вмешались в ход выборов в Канаде в 2019 году.

Напомним, что премьер-министр Канады после полученных от спецслужб этой страны данных заявил о вербовке КНР не менее 11 кандидатов на депутатские кресла.

Канадские власти заявляют, что Китай не только проводил консультации канадских политиков, но и финансировал их кампании многомиллионными траншами.

МИД КНР в своем комментарии опровергло все обвинения и заявило, что «Китай не интересуют внутренние дела Канады».

