В МИД Китая прокомментировал заявление канадского премьера Трюдо о вмешательстве КНР в выборы
Китай ответил на обвинение канадского премьер-министра о том, что китайские спецслужбы, якобы вмешались в ход выборов в Канаде в 2019 году.
Напомним, что премьер-министр Канады после полученных от спецслужб этой страны данных заявил о вербовке КНР не менее 11 кандидатов на депутатские кресла.
Канадские власти заявляют, что Китай не только проводил консультации канадских политиков, но и финансировал их кампании многомиллионными траншами.
МИД КНР в своем комментарии опровергло все обвинения и заявило, что «Китай не интересуют внутренние дела Канады».
Опубликовано: Тарас Медведев
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