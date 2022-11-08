Арзамасова станет учителем в московской школе, за что получит 1 000 000 рублей

Актриса Елизавета Арзамасова подписала контракт на 1 000 000 российских рублей. Знаменитость будет работать в школе и вести мастер-класс "Час со звездой". О нагрузке звезды ничего неизвестно.

В одной из школ российской столицы будет трудится известная актриса Лиза Арзамасова. Ее задача - проведение мастер-классов "Час со звездой".

Актриса будет участвовать в проекте с 1 ноября 2022 по 31 мая 2023 года. Договор со знаменитостью заключен на 1 000 000 российских рублей. На руки звезда сериала "Папины дочки" получит 700 000 рублей (после вычета налогов).

О нагрузке Арзамасовой пока ничего неизвестно, но учителя, получающие 30 000 рублей в месяц, поражены астрономической суммой, которую заплатят актрисе.