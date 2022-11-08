«Известия»: МО РФ одобрило введение начальной военной подготовки в школах
Минобороны поддержало введение начальной военной подготовки в школах и учащихся колледжей и техникумов.
8 ноября "Известия" сообщают со ссылкой на письмо-ответ начальника Генштаба, первого замминистра Валерия Герасимова лидеру партии "Справедливая Россия- за правду" Сергею Миронову, что Министерство обороны России поддержала идею о введении в школах и профтехучилищах начальной военной подготовки.
Замглавы ведомства считает целесообразным, чтобы на предмет было выделено 140 часов и преподавали его в течение последних двух лет обучения, а к преподаванию НВП должны допускаться только люди с боевым опытом.
Предполагается, что польза от предмета будет в том, что школьники не только получат основные военные навыки, но и научатся оказанию первой медицинской помощи, а также ориентированию на местности.
Опубликовано: Елена Калиновская
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