«Известия»: МО РФ одобрило введение начальной военной подготовки в школах

Минобороны поддержало введение начальной военной подготовки в школах и учащихся колледжей и техникумов.

8 ноября "Известия" сообщают со ссылкой на письмо-ответ начальника Генштаба, первого замминистра Валерия Герасимова лидеру партии "Справедливая Россия- за правду" Сергею Миронову, что Министерство обороны России поддержала идею о введении в школах и профтехучилищах начальной военной подготовки.

Замглавы ведомства считает целесообразным, чтобы на предмет было выделено 140 часов и преподавали его в течение последних двух лет обучения, а к преподаванию НВП должны допускаться только люди с боевым опытом.

Предполагается, что польза от предмета будет в том, что школьники не только получат основные военные навыки, но и научатся оказанию первой медицинской помощи, а также ориентированию на местности.