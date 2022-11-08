Рогов: Зеленский хочет стать главным олигархом Украины

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет стать главным олигархом в стране.

По словам Рогова, именно для этого Зеленский национализирует предприятия, а Запад поддерживает его действия.

Чиновник заявил, что Зеленский забирает активы олигархов, за исключением Рината Ахметова и Виктора Пинчука.

Рогов уточнил, что под прикрытием национализации назначаются управленцы, которые будут зарабатывать деньги для Зеленского.