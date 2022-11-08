SONY начинала не с телевизоров и фотокамер, а с девайса по готовке риса
Один из крупнейших в мире японский производитель потребительской профессиональной электроники SONY начинал далеко не с телевизоров и фотокамер.
По отзывам многих пользователей эта рисоварка по качеству была так себе и рис готовила невкусно.
Знаменитый на весь мир японский производитель видео игр и игровых систем Nintendo В начале своего пути реализовал настольные карточные игры.
А вот известный корейский производитель автомобилей KIA Вообще начинал с изготовления запчастей для корейских велосипедов, а потом и сам занялся их производством. Кстати, многие те винтажные модели даже сейчас можно найти в продаже у перекупщиков.
Опубликовано: Антон Райт
-
-
-
Самая высокая женщина в мире Румейса Гегли смогла совершить первый полет, когда авиакомпания модифицировала самолет
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Лукашенко пообещал, что рабочие и крестьяне будут участвовать в ВНС
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Пилот, самолет которого разбился на озере Танзании 6 ноября, пытался выбраться из кабины прежде, чем скончался
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек