SONY начинала не с телевизоров и фотокамер, а с девайса по готовке риса

Один из крупнейших в мире японский производитель потребительской профессиональной электроники SONY начинал далеко не с телевизоров и фотокамер.

По отзывам многих пользователей эта рисоварка по качеству была так себе и рис готовила невкусно.

Знаменитый на весь мир японский производитель видео игр и игровых систем Nintendo В начале своего пути реализовал настольные карточные игры.

А вот известный корейский производитель автомобилей KIA Вообще начинал с изготовления запчастей для корейских велосипедов, а потом и сам занялся их производством. Кстати, многие те винтажные модели даже сейчас можно найти в продаже у перекупщиков.