Минобороны России сообщило о новых фейковых аккаунтах ведомства в соцсетях

Минобороны России в очередной раз обратило внимание пользователей соцсетей на мошеннические аккаунты, которые используют логотип ведомства.

«Мошенники начали создавать поддельные аккаунты Минобороны в соцсетях. Нет никакой гарантии, что автором канала не являются украинские центры информационно-психологических операций», - отметили в ведомстве.

В Минобороны обратили внимание на то, что с помощью таких каналов мошенники выманивают средства у граждан.

«Напоминаем, что настоящий канал Министерства обороны РФ (https://t.me/mod_russia) подтвержден синей галочкой и не занимается сбором денежных средств», - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что подобная ситуация периодически возникает и у других популярных ресурсов в соцсетях, создаются также фишинговые сайты, которые напоминают ресурсы госструктур. Их цель внести дезинформацию или мошенническим путем завладеть средствами граждан.