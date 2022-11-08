Минобороны России сообщило о новых фейковых аккаунтах ведомства в соцсетях
Минобороны России в очередной раз обратило внимание пользователей соцсетей на мошеннические аккаунты, которые используют логотип ведомства.
«Мошенники начали создавать поддельные аккаунты Минобороны в соцсетях. Нет никакой гарантии, что автором канала не являются украинские центры информационно-психологических операций», - отметили в ведомстве.
В Минобороны обратили внимание на то, что с помощью таких каналов мошенники выманивают средства у граждан.
«Напоминаем, что настоящий канал Министерства обороны РФ (https://t.me/mod_russia) подтвержден синей галочкой и не занимается сбором денежных средств», - подчеркнули в ведомстве.
Отметим, что подобная ситуация периодически возникает и у других популярных ресурсов в соцсетях, создаются также фишинговые сайты, которые напоминают ресурсы госструктур. Их цель внести дезинформацию или мошенническим путем завладеть средствами граждан.
Опубликовано: Тарас Медведев
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