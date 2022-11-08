Bloomberg: ЕС не считает потолок цен на газ действенным средством борьбы с энергокризисом
Bloomberg сообщает, что ЕС не считает потолок цен на газ подходящим средством борьбы с энергокризисом.
8 ноября РИА Новости сообщили, что обозреватель американского издания Bloomberg Ева Курковска сообщила со ссылкой на неназванных дипломатов, что представители ЕС заявили, что больше не рассматривают ограничение цен на импорт природного газа эффективным инструментом борьбы с беспрецедентным энергетическим кризисом.
Автор отметила, что страны ЕС во главе с Польшей, Бельгией, Италией и Грецией приложили множество усилий, чтобы ограничить цены на газ, однако это только усугубило инфляцию и нехватку топлива из России, необходимого для зимы.
Ранее сообщалось, что западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.
Опубликовано: Елена Калиновская
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