Джессику Симпсон заподозрили в анорексии

После родов певица Джессика Симпсон набрала лишний вес. Знаменитость во что бы то ни стало решила похудеть. Сбросив половину своего веса, звезда не может остановиться.

Известная исполнительница Джессика Симпсон сильно поправилась, родив ребенка.

Когда отметка на весах показала 108 килограммов, знаменитость во чтобы то ни стало решила сбросить лишний вес.

Потеряв 45 кг веса, Симпсон не стала останавливаться на достигнутом.

Фанаты знаменитости бьют тревогу, подозревая ее в анорексии. Сейчас Джессика выглядит излишне худой.