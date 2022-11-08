ЕАБР проанализировал внешнюю экономику Беларуси

ЕАБР сообщил о возможном сокращении еще большего физического объема экспорта из-за увеличения цен поставок.

Евразийский банк развития проанализировал внешнюю экономи Беларуси и в своем еженедельном обзоре сообщили, что увеличение цен поставок способствует сокращению физических объемов белорусского экспорта, отмечается, что оборот внешней торговли товарами в РБ в сентябре 2022 на 6,8% ниже показателей предыдущего года.

Так же пресс-служба ЕАБР заявляет: «Увеличение поставок товаров в РФ, ряд азиатских и африканских стран пока полностью не компенсирует вызванное разрушением производственно-логистических цепочек падение экспорта в ЕС и не только», а так же то, что значительную поддержку экспорту РБ в России обеспечивает курсовой фактор.