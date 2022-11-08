Самая высокая женщина в мире Румейса Гегли смогла совершить первый полет, когда авиакомпания модифицировала самолет
2022-11-08 12:29
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.
Турецкие авиакомпании модифицировали самолет так, чтобы самая высокая женщина в мире Румейса Гегли с ростом в 2 м 31 см могла лежать на носилках во время 13-часового перелета.
Гегли направлялась из Стамбула в Сан-Франциско, и это был первый полет женщины-великана на самолете.
Румейса занесена в "Книгу рекордов Гиннеса" как самая высокая представительница слабого пола.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Лукашенко пообещал, что рабочие и крестьяне будут участвовать в ВНС
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Пилот, самолет которого разбился на озере Танзании 6 ноября, пытался выбраться из кабины прежде, чем скончался
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек