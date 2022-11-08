В Одесской, Кировоградской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

Власти Одесской, Кировоградской и Николаевской областей Украины вновь объявили воздушную тревогу в регионах.

Во вторник, 8 ноября 2022 года, ряд украинских СМИ, со ссылкой на представителей власти, сообщили о том, что в трёх регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

На данный момент сирена воздушной тревоги из-за ракетной угрозы звучит в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях, о чём также свидетельствуют данные ресурса «карта воздушных тревог» украинского Министерства цифровой трансформации.