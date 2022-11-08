НХЛ признали Овечкина первой звездой дня
РИА Новости: хоккеиста "Вашингтона" Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
Как сообщает РИА Новости: российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте лиги.
В игре против регулярного чемпионата против "Эдмонтон Ойлерз" (5:4) капитан "Вашингтона" забросил шайбу и отметился результативной передачей.
Вратарь из Канады"Эдмонтона" Стюарт Скиннер стал 163-м в НХЛ, которому забивал Овечкин. Капитан "Вашингтона" обновил данный рекорд в третьем матче подряд. Ранее российский форвард впервые забил голкиперу "Детройт Ред Уингз" Вилле Хуссо и вратарю "Аризоны Койотис" Карелу Веймелке.
Александр Овечкин занимает в данном рейтинге четвертое место и уступает Яромиру Ягру (178), Патрику Марло (177) и Марку Мессье (164).
Опубликовано: Илья Крылов
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