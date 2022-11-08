Немецкий индекс Dax упал на 0,15 процента на фоне промежуточных выборов в США и ожидания новых данных по инфляции
В начале торгов ведущий немецкий индекс Dax упал на 0,15 процента до 13 513,35 пункта, сообщает Немецкое агентство печати.
Все внимание приковано к промежуточным выборам в США, которые должны определить дальнейшую свободу действий президента США Джо Байдена.
Индекс MDax потерял 0,34% до 24 003,42 пункта. Ведущий индекс еврозоны EuroStoxx 50 упал на 0,3 процента.
По заявлению CMC Markets, настоящим испытанием для фондового рынка на этой неделе станет четверг, когда будут опубликованы данные по инфляции в США.
Опубликовано: Тарас Медведев
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