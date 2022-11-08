Сорос стал главным спонсором демократов в США за год

Джордж Сорос за год пожертвовал американским демократам 128 миллионов долларов.

8 ноября РИА Новости сообщили, что по данным неправительственной организации OpenSecrets, занимающейся отслеживанием финансирования стало известно, что американский миллиардер Джордж Сорос, возглавляющий Soros Fund Management, в общей сложности пожертвовал демократам за годовой период 128 475 971 доллар, а республиканцам - ничего при чем, более 126,75 миллиона долларов - это внешние деньги.

Организация добавляет, что второе место занял миллиардер Ричард Уилейн, основатель компании Uline, который пожертвовал республиканцам 80 692 168 долларов.

Сообщается, что взносы поступают в преддверии промежуточных выборов 8 ноября, в ходе которых партии будут соревноваться за контроль над палатой представителей и сенатом США, в настоящее время демократы располагают большинством в обеих палатах.