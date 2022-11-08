Лукашенко: слом системы в Беларуси грозит повторением опыта девяностых

Александр Лукашенко заявил о недопустимости резкого слома белорусской политической системы.

Во вторник Александр Лукашенко прибыл в минский Дворец Независимости, где поучаствовал в обсуждении проектов новых правовых актов в рамках обновлённой Конституции Беларуси. В ходе обсуждения Лукашенко заявил, что политическая система Беларуси не должна быть быстро "сломана", поскольку в противном случае Беларусь повторит печальный опыт "девяностых".

Также Александр Лукашенко подчёркивает, что политическая система страны должна изменяться, но не для выгоды действующей власти, а для пользы будущих поколений.