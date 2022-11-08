Пилот, самолет которого разбился на озере Танзании 6 ноября, пытался выбраться из кабины прежде, чем скончался
2022-11-08 13:03
Пассажирский лайнер ATR 42-500 авиакомпании Танзании Precision Air, рухнул в озеро Виктория 6 ноября. Пилот самолета пытался выбраться из кабины прежде, чем умер.
Местные рыбаки рассказали, что им удалось спасти некоторых пассажиров через заднюю дверь, когда самолет был уже в воде. Это стало возможным, когда стюард открыл заднюю дверь лайнера.
Очевидцы утверждают, что пилот самолета тщетно пытался выбраться из кабины прежде, чем погиб.
Причиной катастрофы называют плохие погодные условия.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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