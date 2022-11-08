Никифоров: Зеленский примет участие в саммите G20

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров анонсировал участие президента Украины в саммите "Большой двадцатки".

8 ноября лидер пресс-службы Владимира Зеленского Сергей Никифоров публично заявил, что украинский президент примет участие в саммите Группы Двадцати, однако формат его участия в даннном мероприятии пока обнародован не будет: это может быть как личная поездка Зеленского в Индонезию, так и выступление по видеосвязи.

Днём ранее Дмитрий Песков сообщил, что точная информация об участии Владимира Путина на саммите G20 будет публично объявлена до конца недели.