Никифоров: Зеленский примет участие в саммите G20
2022-11-08 13:18
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров анонсировал участие президента Украины в саммите "Большой двадцатки".
8 ноября лидер пресс-службы Владимира Зеленского Сергей Никифоров публично заявил, что украинский президент примет участие в саммите Группы Двадцати, однако формат его участия в даннном мероприятии пока обнародован не будет: это может быть как личная поездка Зеленского в Индонезию, так и выступление по видеосвязи.
Днём ранее Дмитрий Песков сообщил, что точная информация об участии Владимира Путина на саммите G20 будет публично объявлена до конца недели.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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