Набиулина заявила, что не стоит недооценивать влияние санкций

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина предостерегла от недооценки последствий западных санкций для отечественной экономики.

«Санкции очень сильны, их влияние на российскую и мировую экономику нельзя преуменьшать», — заявила Набиуллина депутатам во вторник.

Западные карательные меры, принятые после начала СВО на Украине в первую очередь, были направлены против банков.

В то же время их адаптивность является доказательством того, что идет структурная перестройка экономики, считает Набиуллина.

Кредитование предприятий увеличилось на 9,9% с января по октябрь, быстрее, чем 9,7% за тот же период 2021 года.

«Рассчитываем, что положительная динамика кредитования сохранится и при этом банки смогут выполнить новую программу предоставления отпускных кредитов мобилизованным военнослужащим и членам их семей», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ считает, что изолировать экономику от влияния санкций невозможно. Потенциальные новые российские партнеры боятся попасть в санкционный водоворот.