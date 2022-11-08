Набиулина заявила, что не стоит недооценивать влияние санкций
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина предостерегла от недооценки последствий западных санкций для отечественной экономики.
«Санкции очень сильны, их влияние на российскую и мировую экономику нельзя преуменьшать», — заявила Набиуллина депутатам во вторник.
Западные карательные меры, принятые после начала СВО на Украине в первую очередь, были направлены против банков.
В то же время их адаптивность является доказательством того, что идет структурная перестройка экономики, считает Набиуллина.
Кредитование предприятий увеличилось на 9,9% с января по октябрь, быстрее, чем 9,7% за тот же период 2021 года.
«Рассчитываем, что положительная динамика кредитования сохранится и при этом банки смогут выполнить новую программу предоставления отпускных кредитов мобилизованным военнослужащим и членам их семей», — сказала Набиуллина.
Глава ЦБ считает, что изолировать экономику от влияния санкций невозможно. Потенциальные новые российские партнеры боятся попасть в санкционный водоворот.
Опубликовано: Тарас Медведев
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
-->