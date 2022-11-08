Кончаловский снимет документальную картину о событиях в Донбассе
2022-11-08 13:29
Режиссер Егор Кончаловский прибыл с визитом в ДНР. Кинодеятель поделился творческими задумками с главой республики Денисом Пушилиным.
Режиссер Егор Кончаловский планирует снять документальное кино о Донбассе, о чем сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Телеграм-канале.
Пушилин также разместил в Телеграме видео встречи с Кончаловским и продюсером будущей картины Юрием Душиным, который на протяжении 8 лет конфликта в Донбассе постоянно бывал здесь, и у него накопился целый архив видеозаписей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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