Кончаловский снимет документальную картину о событиях в Донбассе

Режиссер Егор Кончаловский прибыл с визитом в ДНР. Кинодеятель поделился творческими задумками с главой республики Денисом Пушилиным.

Режиссер Егор Кончаловский планирует снять документальное кино о Донбассе, о чем сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Телеграм-канале.

Пушилин также разместил в Телеграме видео встречи с Кончаловским и продюсером будущей картины Юрием Душиным, который на протяжении 8 лет конфликта в Донбассе постоянно бывал здесь, и у него накопился целый архив видеозаписей.