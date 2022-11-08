ВСУ нанесли удар на пригород Херсонской обсласти

Военные украины нанесли ракетный удар по поселку Камышаны в Херсонской области.

8 ноября экстренные службы региона сообщили о нанесении 4х ракетных ударов из реактивной системы залпового огня HIMARS военными украины по поселку Камышаны Херсонской области, однако все ракеты были сбиты подразделениями ПВО, так же в Telegram-канале областного Минздрава уточняется, что погибших и раненых нет.

Следует отметить, что 12 октября ВСУ уже пытались нанести ракетный удар по данной области, выпустя ракетные системы, однако 2 снаряда уничтожила система ПВО, а одна из них прилетела в Камышанский район, как сообщал представитель экстренных служб региона.