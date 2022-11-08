ВСУ нанесли удар на пригород Херсонской обсласти
Военные украины нанесли ракетный удар по поселку Камышаны в Херсонской области.
8 ноября экстренные службы региона сообщили о нанесении 4х ракетных ударов из реактивной системы залпового огня HIMARS военными украины по поселку Камышаны Херсонской области, однако все ракеты были сбиты подразделениями ПВО, так же в Telegram-канале областного Минздрава уточняется, что погибших и раненых нет.
Следует отметить, что 12 октября ВСУ уже пытались нанести ракетный удар по данной области, выпустя ракетные системы, однако 2 снаряда уничтожила система ПВО, а одна из них прилетела в Камышанский район, как сообщал представитель экстренных служб региона.
Опубликовано: Анастасия Меллер
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
-->