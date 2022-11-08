«Суспильне»: Зеленский примет участие в саммите G20 в онлайн-формате

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский, предположительно, в онлайн-формате примет участие в саммите G20 в Индонезии.

8 ноября украинское интернет-издание «Суспильне», со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, сообщило о том, что Владимир Зеленский принял решение принять участие в грядущем саммите G20.

Никифоров уточнил, что Зеленский выступит на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдёт с 15 по 16 ноября на индонезийском острове Бали, скорее всего, не лично, а в онлайн-формате.