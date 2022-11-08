МИД России поприветствовал стремление Алжира войти в БРИКС

APS
2022-11-08 13:36

Россия поприветствовала стремление Алжира войти в организацию БРИКС, заявил замглавы российской дипломатии Михаил Богданов.

Михаил Богданов в своем заявлении отметил, что между двумя странами сложились «прекрасные отношения». 

Что касается вступления Алжира в организацию, то дипломат сказал, что «этот вопрос обсуждается в рамках коллективной работы БРИКС». 

Ранее сообщалось, что Алжир официально подал заявку на вступление в БРИКС.

Опубликовано: Тарас Медведев











-->