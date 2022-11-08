МИД России поприветствовал стремление Алжира войти в БРИКС
2022-11-08 13:36
Россия поприветствовала стремление Алжира войти в организацию БРИКС, заявил замглавы российской дипломатии Михаил Богданов.
Михаил Богданов в своем заявлении отметил, что между двумя странами сложились «прекрасные отношения».
Что касается вступления Алжира в организацию, то дипломат сказал, что «этот вопрос обсуждается в рамках коллективной работы БРИКС».
Ранее сообщалось, что Алжир официально подал заявку на вступление в БРИКС.
Опубликовано: Тарас Медведев
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