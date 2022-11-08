МИД России поприветствовал стремление Алжира войти в БРИКС

Россия поприветствовала стремление Алжира войти в организацию БРИКС, заявил замглавы российской дипломатии Михаил Богданов.

Михаил Богданов в своем заявлении отметил, что между двумя странами сложились «прекрасные отношения».

Что касается вступления Алжира в организацию, то дипломат сказал, что «этот вопрос обсуждается в рамках коллективной работы БРИКС».

Ранее сообщалось, что Алжир официально подал заявку на вступление в БРИКС.