People: Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной планеты

Актер Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной планеты по версии популярного издания "People".

41-летний актер Крис Эванс - самый сексуальный мужчина 2022 года, как утверждает издание "People".

Вознаграждением за почетный титул станет съемка голливудского актера для обложки журнала, о чем сообщает портал "Телепрограмма".

Крис не первый раз попадает в список номинантов, но в прошлом году желанный статус обрел другой популярный Майкл Бакари Джордан.

Интересно, что Эванс ни разу не был женат, хотя ему уже за 40.