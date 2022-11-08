People: Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной планеты
2022-11-08 13:50
Актер Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной планеты по версии популярного издания "People".
41-летний актер Крис Эванс - самый сексуальный мужчина 2022 года, как утверждает издание "People".
Вознаграждением за почетный титул станет съемка голливудского актера для обложки журнала, о чем сообщает портал "Телепрограмма".
Крис не первый раз попадает в список номинантов, но в прошлом году желанный статус обрел другой популярный Майкл Бакари Джордан.
Интересно, что Эванс ни разу не был женат, хотя ему уже за 40.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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