Российские военные поразили отряд из 50 украинских солдат на Николаево-Криворожском участке спецоперации.

Пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине генерал-лейтенант Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки боёв на Николаево-Криворожском направлении российские военные ликвидировали не менее 50-ти солдат вооружённых сил Украины.

По данным Конашенкова, украинские войска заслали девять диверсионно-разведывательных групп в тылы российских военных, однако все попытки осуществить шпионскую деятельность были купированы, а солдаты и диверсанты ВСУ были уничтожены, что заставило противника отступить.