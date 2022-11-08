Войска России уничтожили 50 солдат ВСУ Николаево-Криворожском направлении
2022-11-08 13:51
Российские военные поразили отряд из 50 украинских солдат на Николаево-Криворожском участке спецоперации.
Пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине генерал-лейтенант Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки боёв на Николаево-Криворожском направлении российские военные ликвидировали не менее 50-ти солдат вооружённых сил Украины.
По данным Конашенкова, украинские войска заслали девять диверсионно-разведывательных групп в тылы российских военных, однако все попытки осуществить шпионскую деятельность были купированы, а солдаты и диверсанты ВСУ были уничтожены, что заставило противника отступить.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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