ВС РФ отразили танковую атаку на Купянском направлении, уничтожив 160 бойцов ВСУ
2022-11-08 13:55
Вооружённые силы России вступили в сражение с танковым подразделением ВСУ на Купянском направлении, одержав победу.
Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что украинские войска предприняли попытку танковой атаки на Купянском участке фрона в районе населённого пункта Куземовки в Луганской Народной республики, однако силы ВСУ были разбиты, ввиду чего противник отступил на прежние рубежи.
Конашенков подчёркивает, что в результате поражения украинских военных на Купянском направлении ВСУ потеряли 160 бойцов, два танка и три боевых машины пехоты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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