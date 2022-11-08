Вооружённые силы России вступили в сражение с танковым подразделением ВСУ на Купянском направлении, одержав победу.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что украинские войска предприняли попытку танковой атаки на Купянском участке фрона в районе населённого пункта Куземовки в Луганской Народной республики, однако силы ВСУ были разбиты, ввиду чего противник отступил на прежние рубежи.

Конашенков подчёркивает, что в результате поражения украинских военных на Купянском направлении ВСУ потеряли 160 бойцов, два танка и три боевых машины пехоты.