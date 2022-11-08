Композиций Shaman не будет в эфире Русского радио из-за отказа певца выступать в Донбассе

Бизнесмен, музыкант и продюсер Владимир Киселев в интервью Маргарите Симоньян обвинил Shaman в "напускном" патриотизме за то, что тот ответил отказом выступать в Донбассе.

Скандал вокруг персоны певца Ярослава Дронова разгорелся после того, как бизнесмен, музыкант и продюсер Владимир Киселев уличил артиста в "напускном" патриотизме.

В интервью Маргарите Симоньян Киселев заявил, что SHAMAN ответил отказом на приглашение выступить в Донбассе.

Киселев сообщил, что после этого исполнителю закрыта ротация на "Русском Радио".