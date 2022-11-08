Парламент Ирана призвал к суровым наказаниям для задержанных протестующих
По сообщениям государственных СМИ, подавляющее большинство парламента призвало к суровому наказанию задержанных демонстрантов.
В заявлении говорится, что 227 из 290 парламентариев призвали судебные органы вынести соответствующие решения.
Политики обвинили участников прошедших массовых акций протеста в «войне против Бога», которая по законам ислама может повлечь за собой смертную казнь. Сторонники жесткой линии и консервативные политики имеют большинство в парламенте Ирана.
«Америка и другие враги открыто приняли участие в беспорядках и взяли на себя ответственность за подстрекательство и организацию беспорядков», — говорится в заявлении государственного информационного агентства IRNA.
В последние недели Тегеран уже обвинял в протестах своих заклятых врагов. Политических реформ пока не предвидится. Судебная система Ирана объявила, что не проявит пощады.
Опубликовано: Тарас Медведев
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