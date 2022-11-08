Зеленский решил принять участие в саммите G20

Офис Зеленского сообщил о планах президента Украины принять участие в саммите G20.

8 ноября РИА Новости сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20 в Индонезии и скорее всего это будет онлайн- формат, об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Ранее сообщалось, что саммит G20 пройдет на Бали в Индонезии 15-16 ноября и он станет первой встречей лидеров крупных экономически сильных стран мира после начала военного конфликта России и Украины.