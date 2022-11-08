Прощание с журналисткой Бабаевой началось в Москве на Троекуровском кладбище
2022-11-08 14:15
На Троекуровском кладбище Москвы стартовало прощание с российской журналисткой Светланой Бабаевой.
Днём 8 ноября в траурном зале московского Троекуровского кладбища началась официальная церемония прощания с погибшей журналисткой издания "Россия сегодня" Светланой Бабаевой. Генеральный директор газеты Дмитрий Киселев произнёл речь в честь Бабаевой, назвав её выдающимся специалистом своего дела.
28 октября стало известно, что сотрудник "Россия сегодня" Светлана Бабаева трагически погибла на военном полигоне в Крым из-за рикошета снаряда.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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