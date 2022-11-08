Минобороны РФ: ВС РФ продолжает останавливать атаки ВСУ

Вооруженные Силы России отразила атаки ВСУ на Купянском и на Красно-Лиманском и на Южно-Донецком направлениях.

8 ноября Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале сообщило, что в результате активных действий армии России была отражена атака войск Украины в направлении населенного пункта Куземкова Луганской Народной Республики и было уничтожено свыше 160 украинских бойцов, а на Красно-Лиманском направлении в результате попытки наступления ВСУ было ликвидировано более 100 военных украинских военнослужащих.

Также в пресс-релизе отмечается, что на Южно-Донецом направлении военные силы Украины были остановлены и устранены примерно 90 их бойцов и 5 боевых машин благодаря ВС РФ, так же сообщается, что на Николаево-Криворожском направлении украинской армией было предпринято 9 безуспешных атак, в результате которых уничтожено военными российской армии свыше 50 бойцов и 7 боевых бронированных машин украинской армии.