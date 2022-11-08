Болгарский полицейский был убит на границе с Турцией

Болгарский полицейский, который патрулировал границу с Турцией в условиях сильного миграционного давления, был убит в понедельник вечером выстрелами с турецкой территории, сообщило правительство республики во вторник (8 ноября).

30-летний мужчина с фонариком вышел из своего автомобиля недалеко от села Голям-Дервент, заметив поврежденный участок ограждения из колючей проволоки, которое охватывает почти всю границу протяженностью 259 км.

«Затем прозвучали выстрелы, и он скончался на месте, получив пулевое ранение в голову», заявил журналистам генеральный секретарь министерства внутренних дел Петар Тодоров после посещения места происшествия.

Солдат, который сопровождал полицейского, «успел укрыться за машиной», добавил глава МВД. По словам солдата, через заграждение было произведено от 10 до 15 выстрелов, когда группа мигрантов и контрабандистов бежала вдоль границы.

