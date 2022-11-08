ВТБ-банк отсудил у Агурбаш, не платившей проценты по кредиту, 700 000 рублей

APS
2022-11-08 14:23

ВТБ-банк вынужден был взыскивать с певицы Анжелики Агурбаш почти 700 000 российских рублей через суд. Артистка не платила проценты по кредиту.

Банк ВТБ взыскал с певицы Анжелики Агурбаш 686 000 российских рублей через суд.

Оказалось, что белорусская исполнительница отказывалась платить проценты по кредитной карте, которую она оформила после развода с Николаем Агурбашем. Сумма кредита - 1 000 000 рублей.

Сумма долга на 2022 год составила 686 000 российских рублей.

Опубликовано: Наталья Гончарова











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