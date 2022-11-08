Военная прокуратура Парижа расследует гибель французского солдата в Румынии

Военная прокуратура Парижа начала расследование причин смерти французского солдата после обнаружения его тела в воскресенье в отеле Бухареста.

«Румынские судебные органы отвечают за расследования на месте», — сообщает RTL со ссылкой на прокуратуру.

Источник в румынской полиции сообщил AFP в воскресенье, что тело этого солдата было обнаружено горничной в отеле, где он проживал.

Румынские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщили, что 41-летний мужчина был найден с застрявшим в шее долотом, но никаких доказательств взлома не было.

Те же источники добавили, что в четверг он зарегистрировался вместе с другими французскими солдатами в отеле, где должен был оставаться до 3 января.

Франция возглавляет миссию в Румынии, начатую в ответ на события в Украине, с целью укрепления обороны восточного фланга НАТО.