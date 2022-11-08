Военная прокуратура Парижа расследует гибель французского солдата в Румынии
Военная прокуратура Парижа начала расследование причин смерти французского солдата после обнаружения его тела в воскресенье в отеле Бухареста.
«Румынские судебные органы отвечают за расследования на месте», — сообщает RTL со ссылкой на прокуратуру.
Источник в румынской полиции сообщил AFP в воскресенье, что тело этого солдата было обнаружено горничной в отеле, где он проживал.
Румынские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщили, что 41-летний мужчина был найден с застрявшим в шее долотом, но никаких доказательств взлома не было.
Те же источники добавили, что в четверг он зарегистрировался вместе с другими французскими солдатами в отеле, где должен был оставаться до 3 января.
Франция возглавляет миссию в Румынии, начатую в ответ на события в Украине, с целью укрепления обороны восточного фланга НАТО.
Опубликовано: Тарас Медведев
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
-->