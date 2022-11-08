Харламов встал на защиту своего преемника в Comedy Club Бебуришвили, на которого накинулись зрители
2022-11-08 14:33
Гарик Бульдог Харламов заверил поклонников, что сам ушел из юмористического шоу "Comedy Club". Нынешний ведущий проекта Сергей Бебуришвили его не подсиживал, как показалось поклонникам.
Гарик Бульдог Харламов записал обращение к зрителям "Comedy Club" в соцсетях с призывом быть благосклоннее к новому ведущему шоу - стендаперу Андрею Бебуришвили.
Харламов заверил, что "Бебур" хороший.
Комик заверил, что его никто не подсиживал и он намеренно уступает дорогу молодым.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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