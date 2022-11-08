Зеленский намерен продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

8 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации на всей территории страны.

Данное продление может стать уже шестым по счёту с начала спецоперации, после того как 21 ноября перестанет действовать ныне существующий закон о военном положении и всеобщей мобилизации в Украине.