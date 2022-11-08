Зеленский намерен продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине
2022-11-08 14:46
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.
8 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации на всей территории страны.
Данное продление может стать уже шестым по счёту с начала спецоперации, после того как 21 ноября перестанет действовать ныне существующий закон о военном положении и всеобщей мобилизации в Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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