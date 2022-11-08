Доронина находится в геронтологическом центре «Юго-Западный», месяц в котором обходится в 25 000 рублей
2022-11-08 14:57
После сообщений о том, что актриса Татьяну Доронину в принудительном порядке отправили в дом престарелых, заставила журналистов справиться об условиях проживания артистки.
Новости о принудительном содержании актрисы Татьяны Дорониной в доме престарелых ничего общего с правдой не имеют.
Оказывается, именитая артистка пребывает в геронтологическом центре "Юго-Западный". Об условиях содержания знаменитости узнали корреспонденты ФАН.
Доронина проживает в 2-ух комнатах с кухней, душем и санузлом, что обходится в 25 000 российских рублей в месяц.
На Барвихе актриса проживала в номере за 26 000 рублей в сутки. В геронтологическом центре предусмотрена квалифицированная медицинская помощь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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