Доронина находится в геронтологическом центре «Юго-Западный», месяц в котором обходится в 25 000 рублей

После сообщений о том, что актриса Татьяну Доронину в принудительном порядке отправили в дом престарелых, заставила журналистов справиться об условиях проживания артистки.

Новости о принудительном содержании актрисы Татьяны Дорониной в доме престарелых ничего общего с правдой не имеют.

Оказывается, именитая артистка пребывает в геронтологическом центре "Юго-Западный". Об условиях содержания знаменитости узнали корреспонденты ФАН.

Доронина проживает в 2-ух комнатах с кухней, душем и санузлом, что обходится в 25 000 российских рублей в месяц.

На Барвихе актриса проживала в номере за 26 000 рублей в сутки. В геронтологическом центре предусмотрена квалифицированная медицинская помощь.