Намин представил новый состав группы Парк Горького в свой день рождения

Музыкант и продюсер Стас Намин сделал себе подарок на день рождения, представив публике выступление группы "Парк Горького" в новом составе.

Музыкант и продюсер Стас Намин в день своего 71-летия преподнес себе и фанатам подарок. Группа "Парк Горького" выступила в новом составе, о чем сообщает издание "Московский комсомолец".

К своему дню рождения и 35-летию собственного продюсерского центра Стас Намин устроил на исторической сцене Зеленого театра рок-фестиваль, который продлился 2 дня.

Главная сенсация шоу - выступление "нового" "Парка Горького". Видео выступления можно найти в Сети.