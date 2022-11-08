Намин представил новый состав группы Парк Горького в свой день рождения
2022-11-08 15:06
Музыкант и продюсер Стас Намин сделал себе подарок на день рождения, представив публике выступление группы "Парк Горького" в новом составе.
Музыкант и продюсер Стас Намин в день своего 71-летия преподнес себе и фанатам подарок. Группа "Парк Горького" выступила в новом составе, о чем сообщает издание "Московский комсомолец".
К своему дню рождения и 35-летию собственного продюсерского центра Стас Намин устроил на исторической сцене Зеленого театра рок-фестиваль, который продлился 2 дня.
Главная сенсация шоу - выступление "нового" "Парка Горького". Видео выступления можно найти в Сети.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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